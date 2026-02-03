Размер шрифта
В Британии не исключили попыток Каллас сорвать переговоры России и Украины

Меркурис: Каллас может попытаться сорвать переговоры Москвы и Киева в ОАЭ
Carlos Jasso/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров России и Украины, который состоится в Абу-Даби. Такое предположение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Она ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а значит их надо затянуть или сорвать, если получится», — предупредил Меркурис.

По его словам, переговоры затягиваются с расчетом на то, что Москва устанет и заявит о невозможности достичь мира с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским, после чего попробует «сместить» его. Глава евродипломатии может попробовать воспользоваться разногласиями между Москвой и Киевом, чтобы помочь Зеленскому затянуть переговоры, считает эксперт.

До этого Кая Каллас захотела уступок от России в военном бюджете, армии или ядерном оружии для «устранения угрозы». Она в очередной раз выступила с утверждением, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, а на некоторые – «три или четыре раза». При этом в своих размышлениях она указала, что «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».

В связи с этим, по ее словам, вопрос заключается в том, как обеспечить нераспространение конфликта на Украине на другие регионы.

Ранее журналист заявил о попытках Евросоюза переключить внимание Трампа на Украину.
 
