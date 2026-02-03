«От нее отпадает челюсть»: Дибров публично признался в любви к Бузовой

Tелеведущий Дмитрий Дибров признался на премьере комедии «Равиоли Оли», что испытывает сильные чувства к коллеге Ольге Бузовой, которая исполнила в картине главную роль. Об этом сообщает Woman.ru.

На красной дорожке шоумен беседовал с журналистами, а рядом с ним стояла Бузова, нежно держа его за руки.

«Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть. После этого я уже не могу объективно оценивать происходящее. Я ее люблю», — поделился Дибров.

В подтверждение своих слов телеведущий сложил пальцы в форме буквы L — знак любви (love).

Накануне стало известно, что Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «Равиоли Оли», чтобы поддержать свою близкую подругу, певицу. На мероприятии она встретила его с радостью и сказала: «Мы это сделали!». Затем исполнительница помогла коллеге снять верхнюю одежду для фото на красной дорожке.

«Только Бузова может раздевать Филиппа Киркорова!» — пошутила она.

Картина «Равиоли Оли» выйдет 5 февраля.

