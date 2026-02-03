Несколько сотен домов в Харькове остались без отопления после взрывов

Более 800 домов в Харькове остались без отопления после того, как в городе произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Игорь Терехов.

По его словам, властям в текущей ситуации приходится принимать трудные решения.

«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, подключенных к одной из крупнейших ТЭЦ», — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что специалисты «не видят другого выхода».

Также глава Харькова предупредил жителей о возможных перебоях в работе городского электротранспорта. Терехов уточнил, что в населенном пункте запустили дополнительные автобусные маршруты.

Об изменениях в работе сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена. В Telegram-канале предприятия уточняется, что в ближайшее время поезда будут курсировать с интервалом в 20 минут.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что энергетические и военные объекты на Украине подверглись массированному удару. В ходе атаки были применены более 100 беспилотников типа «Герань» и десятки ракет. Среди них — Х-22, «Циркон», «Искандер-М» и снаряды от реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Ранее в Киеве из-за блэкаута около 500 человек застряли в поездах метрополитена.