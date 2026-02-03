Размер шрифта
Появились подробности о семье убитого в Ленобласти мальчика

«Известия»: убитый в Ленобласти 9-летний Паша рос в неблагополучной семье
Telegram-канал SHOT

Девятилетний Павел, тело которого было обнаружено в водоеме в Ленинградской области, по предварительным данным, воспитывался в неблагополучной семье. Об этом сообщил источник «Известий».

По его информации, в семье воспитывались семеро детей, включая погибшего мальчика. Брат и сестра Паши часто болели и регулярно пропускали занятия в школе. Сам ребенок в образовательное учреждение не ходил: мать планировала оформить его в местную школу, однако не предоставила необходимые документы в установленный срок, из-за чего в зачислении было отказано. Семью посещал социальный педагог, однако ситуация не изменилась.

Павел пропал 30 января около 14:00. Он вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в автомобиль к неизвестному мужчине у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.

По словам очевидцев, в день исчезновения ребенок находился на парковке у магазина, где мыл фары автомобилей, а также просил еду возле кафе. Местные жители отмечали, что дети часто приходили в торговую зону, чтобы согреться и поесть.

2 февраля стало известно о задержании подозреваемого. Мужчина признался, что утопил мальчика в одном из местных водоемов, а затем подтвердил свою вину во время допроса.

Тело ребенка, связанное скотчем, обнаружили в водоеме на территории Ломоносовского района Ленинградской области. Следователи намерены провести осмотр места происшествия и назначить комплекс экспертиз.

Ранее в Екатеринбурге прохожая нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку.
 
