Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 27
Спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На данный момент общее число жертв трагедии составляет 27 человек.
«Из-под завалов извлечено тело 27-го погибшего. Это мужчина», — подтвердили в МЧС.
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Судьба еще 14 человек остается неизвестной. Спасатели продолжают вести работу на месте ЧП.
Ранее сообщалось, что под завалами в Магнитогорске обнаружены тела еще двух погибших.