В Мексике застрелили мэра через полтора часа после вступления в должность

В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Имя погибшего — Алехандро Апарисио, он был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Отмечается, что делом занялась прокуратура Мексики и предполагаемый убийца был схвачен.

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«Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он проинформировал меня, что предполагаемый убийца был задержан», -— приводит агентство слова губернатора Оахаки Алехандро Мурата.

Ранее сообщалось, что президент Мексики отреагировал на гибель губернатора при крушении вертолета.