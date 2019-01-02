В Мексике застрелили мэра через полтора часа после вступления в должность
В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность. Об этом сообщает ТАСС.
Имя погибшего — Алехандро Апарисио, он был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Отмечается, что делом занялась прокуратура Мексики и предполагаемый убийца был схвачен.
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«Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он проинформировал меня, что предполагаемый убийца был задержан», -— приводит агентство слова губернатора Оахаки Алехандро Мурата.
Ранее сообщалось, что президент Мексики отреагировал на гибель губернатора при крушении вертолета.