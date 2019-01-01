При возгорании в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
В результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске погибли три человека, передает ТАСС.
«Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
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По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.
Отмечается, что в автомобиле всего находились три человека, детей среди них не было.
Ранее очевидцы сообщали, что пожар сопровождается громкими хлопками.