При возгорании в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

В результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске погибли три человека, передает ТАСС.

«Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

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По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

Отмечается, что в автомобиле всего находились три человека, детей среди них не было.

Ранее очевидцы сообщали, что пожар сопровождается громкими хлопками.