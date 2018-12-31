В МЧС назвали число разрушенных при ЧП в Магнитогорске квартир

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В Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом доме разрушены 26 квартир. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

По данным агентства, в квартирах проживало около 46 человек.

Как отмечается, на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов.

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Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что угрозы другим подъездам после взрыва газа в доме в Магнитогорске нет.

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