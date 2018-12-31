Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске», — сказал Песков.

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Он также добавил, что Новый год уже шагает по России, начиная с Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что под завалами в Магнитогорске могут находиться семь детей.

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