Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске», — сказал Песков.
Реклама
Он также добавил, что Новый год уже шагает по России, начиная с Дальнего Востока.
Ранее сообщалось, что под завалами в Магнитогорске могут находиться семь детей.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.