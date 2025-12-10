На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Карабах» проиграл худшей команде Лиги чемпионов

ФК «Карабах»

Азербайджанский «Карабах» проиграл нидерландскому «Аяксу» в матче шестого тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. В составе «Карабаха» голами отметились Камило Дуран и Матеус Силва, а за «Аякс» мячи забили Каспер Дольберг, Оскар Глух, который оформил дубль, и Антон Гоэи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «Аякса» это первая победа в текущем розыгрыше, команда понялась на 33-ю строчку в общей турнирной таблице, теперь в ее активе три очка. «Карабах» расположился на 21-м месте с семью баллами.

В следующем туре амстердамцы в гостях сыграют с «Вильярреалом». Матч пройдет 20 января. Азербайджанский клуб 21 января дома встретится с «Айнтрахтом».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов.

