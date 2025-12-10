На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о необходимости полугода вместо 90 дней для подготовки выборов

ЦИК Украины: на подготовку к президентским выборам потребуется полгода
Louisa Gouliamaki/Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила, что для подготовки президентских выборов стране потребуется шесть месяцев вместо 60–90 дней, о которых ранее говорил Владимир Зеленский. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика.

По словам Дубовика, в настоящее время в стране функционирует только 75% избирательных участков, а почти миллион украинцев служат в армии, что делает голосование без гарантированного прекращения огня трудновыполнимой задачей. Он подчеркнул, что досрочное проведение выборов не позволит обеспечить все международные стандарты.

«Для соблюдения международных стандартов честных и свободных выборов в Украине потребуется шесть месяцев подготовки. Если выборы состоятся раньше, полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов будет невозможно», — заявил Дубовик.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента на Украине. Американский лидер заявил, что сейчас наступило важное для этого время. Он подчеркнул, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

В ответ Зеленский заявил, что согласен на выборы, но при определенных условиях. По его словам, для начала кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем лидер страны попросил помощи у Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее блогер Анатолий Шарий утверждал, что США передали НАБУ данные о деньгах Зеленского.

