Британия признала отправку десантников на Украину

Великобритания тайно направила десантников на Украину, что было предано огласке только после гибели британского военного на украинском полигоне. Об этом сообщает британское агентство Press Association (PA).

Как пишет британская газета The Guardian, всего на Украине находятся свыше 100 военных из Соединенного Королевства. При этом издание отмечет, что британские власти замалчивают этот факт для того, чтобы Россия не использовала его в «пропагандистских целях».

10 декабря газета Sun со ссылкой на источники сообщила, несчастный случай на Украине, из-за которого погиб британский военный, унес жизни по меньшей мере еще четырех украинских военнослужащих. По информации издания, речь идет о младшем капрале парашютно-десантного полка Вооруженных сил Соединенного Королевства Джордже Хули. Он служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине 28-летний Хули тестировал средство противовоздушной обороны.

Согласно заявлению министерства обороны Британии, военнослужащий получил ранения в результате несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.

Ранее сообщалось, что Британия «очень хорошо подготовилась» к размещению войск на Украине.