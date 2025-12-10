Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Россию

РИА Новости: визит главы МИД Ирана Аракчи в Москву намечен на 16-17 декабря

Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Москву намечен на 16-17 декабря. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

7 декабря стало известно, что Арагчи на следующей неделе планирует совершить визиты в Москву и Минск в рамках постоянных консультаций, где намерен провести переговоры с властями России и Белоруссии.

26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза Российской Федерации Оксаной Лут. Стороны обсудили расширение поставок, совместные проекты и развитие торгово-экономических связей в аграрной отрасли.

В начале сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ядерную проблематику. Как рассказал лидер исламской республики, переговоры с главой РФ, которые прошли на полях саммита ШОС в Китае, длились около четырех часов.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.