Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России бывшему депутату Верховной рады, сенатору от Астраханской области Андрею Деркачу. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Журналисты отметили, что о награждении публично не сообщалось. О присвоении звания Деркачу стало известно 10 декабря, когда в ходе пленарного заседания Совета Федерации в честь минувшего Дня Героев Отечества сенаторы поздравили всех обладателей «Золотой Звезды» из своего состава.

Деркач является бывшим депутатом Верховной рады III—IX созывов. Впервые он прошел в парламент республики в 1998 году от блока «Трудовая Украина». Впоследствии политик переизбирался в каждый созыв: в 2007 году баллотировался от Партии регионов, а в 2014 — как внефракционный депутат.

Сенатор покинул Украину в 2022 году. В январе 2023 года президент республики Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

В мае 2024 года Деркач заявил, что Украиной управлял бывшглава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб.

Ранее Герой России поклонился Путину и попросил беречь себя.