На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший депутат Верховной рады Украины получил звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России экс-депутату Верховной Рады Деркачу
true
true
true
close
Petro Zhuravel/Wikimedia Commons

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России бывшему депутату Верховной рады, сенатору от Астраханской области Андрею Деркачу. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Журналисты отметили, что о награждении публично не сообщалось. О присвоении звания Деркачу стало известно 10 декабря, когда в ходе пленарного заседания Совета Федерации в честь минувшего Дня Героев Отечества сенаторы поздравили всех обладателей «Золотой Звезды» из своего состава.

Деркач является бывшим депутатом Верховной рады III—IX созывов. Впервые он прошел в парламент республики в 1998 году от блока «Трудовая Украина». Впоследствии политик переизбирался в каждый созыв: в 2007 году баллотировался от Партии регионов, а в 2014 — как внефракционный депутат.

Сенатор покинул Украину в 2022 году. В январе 2023 года президент республики Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

В мае 2024 года Деркач заявил, что Украиной управлял бывшглава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб.

Ранее Герой России поклонился Путину и попросил беречь себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Сходил к врачу — остался без прав. Какой сюрприз для водителей готовят Минздрав и ГИБДД
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами