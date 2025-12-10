«По каким критериям они выбирают?» Известный тренер о «Динамо»

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий признался, что ему сложно комментировать поиски нового наставника для московского «Динамо». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я был тренером, подбирал игроков. Я знаю, по каким критериям нужны игроки. Но как мыслят руководители? По каким критериям они иногда выбирают тренеров? Тренер с амбициями или большим опытом? Не знаю, какие требования у «Динамо», — отметил он.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее в «Динамо» ответили, когда примут решение по Гусеву.