Из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировали жителей

В Воронеже из поврежденного при атаке ВСУ жилого дома эвакуировали 80 человек
true
true
true
close
Shutterstock

В Воронеже 80 человек эвакуировали из многоквартирного дом, поврежденного в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек», — написал чиновник.

По его словам, власти организовали для жителей пункт временного размещения в образовательном учреждении.

Также губернатор заявил, что в одном из административных зданий произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также на нескольких улицах наблюдаются перебои электроснабжения из-за повреждения линий электропередач. В нескольких многоквартирных домах в левобережной и в ряде зданий в правобережной части города возможны перебои теплоснабжения. Это связано с повреждением технологических элементов сетей, уточнил глава региона.

Вечером 10 декабря Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили на подлете к Воронежу скоростную воздушную цель, в результате чего несколько многоквартирных домов в левобережной части города получили повреждения.

Ранее ВСУ пытались ударить ракетами по Воронежу.

