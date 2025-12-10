На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неочевидный фактор риска инфаркта и инсульта

AHA: хроническое воспаление повышает риск инфаркта и инсульта
Shutterstock

Воспаление — базовый защитный механизм организма, но в ряде случаев именно оно становится фактором риска тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые фиксируют растущие данные о связи хронического низкоинтенсивного воспаления с инфарктами, инсультами и сердечной недостаточностью. Об этом сообщает American Heart Association (AHA).

По словам специалистов, резкое воспаление после травмы или инфекции — нормальная и необходимая реакция. Опасность представляет другой тип — длительное, слабовыраженное системное воспаление, которое формируется годами и остаётся незаметным до первых сердечно-сосудистых событий. Как объяснила директор программы кардио-ревматологии и кардио-дерматологии Медицинского центра Юго-Западного Техаса Бриттани Вебер, вредные привычки, стрессы и малоподвижный образ жизни могут повреждать сосуды, а атеросклеротические бляшки сами поддерживают воспалительный фон. Это создает условия, при которых сосудистая стенка становится нестабильной, а риск разрыва бляшки и последующего инфаркта или инсульта — значительно выше.

Исследования показывают, что маркеры системного воспаления нередко предсказывают сердечно-сосудистые события не хуже уровня холестерина. Именно поэтому внимание к этому механизму в последние годы стремительно растет.

Ученые подчеркивают, что ключ к снижению риска лежит в коррекции образа жизни. Нерациональное питание усиливает воспалительные реакции, тогда как диеты, богатые овощами, цельными продуктами и полезными жирами, заметно снижают уровень воспалительных маркеров. Недостаток сна повышает концентрацию кортизола и тоже стимулирует воспаление. Хронический стресс действует аналогично, а регулярная физическая активность, напротив, снижает системный воспалительный ответ не только за счет нормализации веса, но и благодаря прямому влиянию на обменные процессы.

Особое внимание кардиологи обращают на вирусные инфекции: крупный метаанализ показал, что в течение месяца после перенесенного гриппа вероятность инфаркта возрастает в четыре раза, а инсульта — в пять. Поэтому защита от сезонных вирусов рассматривается как часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом эксперты предупреждают: противовоспалительные добавки и популярные «детокс-диеты» не способны заменить комплексное устранение причин хронического воспаления. Заявления о «мгновенном эффекте» не подтверждены клиническими данными, а сами продукты зачастую не регулируются.

