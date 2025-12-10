Американские военные задержали танкер у берегов Венесуэлы

Военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg.

По словам высокопоставленного американского чиновника, не имеющее государственной принадлежности судно находится в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов. Собеседник агентства назвал задержание танкера «судебным принудительным действием».

Государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) и министерство нефтяной промышленности Венесуэлы пока никак не прокомментировали инцидент.

Bloomberg отмечает, что подобные действия Вашингтона свидетельствуют о серьезной эскалации между двумя странами. Задержание танкера может существенно затруднить экспорт венесуэльской нефти, поскольку перевозчики будут опасаться совершать перевозки.

10 декабря стало известно, что два самолета-истребителя F/A-18 Военно-морских сил США совершили получасовой полет над водами у побережья Венесуэлы.

Ранее Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены».