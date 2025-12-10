В Дании впервые назвали США «потенциальной угрозой безопасности» для страны

Датская разведка впервые назвала Соединенные Штаты «потенциальной угрозой безопасности» из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Датское разведывательное агентство впервые назвало США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения скандинавской страны к своему близкому союзнику на фоне геополитических разногласий вокруг Гренландии», — говорится в сообщении агентства.

Как считают в разведке Дании, США все чаще ставят во главу угла собственные интересы и «теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, в том числе и по отношению к союзникам и партнерам».

Кроме того, в министерстве иностранных дел Дании появился человек, который «каждую ночь» следит за заявлениями президента США Дональда Трампа по Гренландии.

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз Трампа установить контроль над Гренландией.

Ранее в США оценили, сможет ли Трамп купить Гренландию.