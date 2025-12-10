На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье неизвестные вытолкнули девушку из окна многоэтажки

112: в Одинцово девушку вытолкнули из окна многоэтажного дома
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье девушка попала в больницу после падения с высоты. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Одинцово. По данным Telegram-канала, 24-летняя девушка выпала из окна многоэтажного дома. В результате пострадавшая получила многочисленные травмы, медики оценили ее состояние как тяжелое.

При этом девушка заявила, что кто-то скинул ее с высоты. На данный момент эту информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Подобный случай произошел в Москве, на Медынской улице. Девятилетняя девочка находилась около окна квартиры на седьмом этаже и в какой-то момент выпала. Несмотря на высоту, она выжила. Медики госпитализировали ее в медучреждение.

До этого в Башкирии ученица седьмого класса упала с высоты второго этажа в школе. Предположительно, она выпала из окна одного из кабинетов.

После произошедшего несовершеннолетняя попала в больницу, где ее направили в реанимацию.

Ранее мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Сходил к врачу — остался без прав. Какой сюрприз для водителей готовят Минздрав и ГИБДД
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами