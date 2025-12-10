В Подмосковье неизвестные вытолкнули девушку из окна многоэтажки

В Подмосковье девушка попала в больницу после падения с высоты. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Одинцово. По данным Telegram-канала, 24-летняя девушка выпала из окна многоэтажного дома. В результате пострадавшая получила многочисленные травмы, медики оценили ее состояние как тяжелое.

При этом девушка заявила, что кто-то скинул ее с высоты. На данный момент эту информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Подобный случай произошел в Москве, на Медынской улице. Девятилетняя девочка находилась около окна квартиры на седьмом этаже и в какой-то момент выпала. Несмотря на высоту, она выжила. Медики госпитализировали ее в медучреждение.

До этого в Башкирии ученица седьмого класса упала с высоты второго этажа в школе. Предположительно, она выпала из окна одного из кабинетов.

После произошедшего несовершеннолетняя попала в больницу, где ее направили в реанимацию.

Ранее мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания.