ФРС США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку

ФРС США понизила базовую процентную ставку до 3,5—3,75% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз с начала года снизила базовую процентную ставку, продолжив смягчение монетарной политики. Новый диапазон составил 3,5–3,75%, следует из официального релиза регулятора.

Снижение, как и два предыдущих, составило 0,25 процентного пункта. Ранее процесс был приостановлен из-за опасений, что экономические решения администрации Дональда Трампа могут усилить инфляцию. В ФРС отметили умеренный рост экономической активности, замедление занятости и повышенные инфляционные риски.

«Имеющиеся показатели свидетельствуют об умеренном росте экономической активности… Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной», — указала ФРС, добавив, что неопределённость экономических перспектив сохраняется.

Предыдущий раз ФРС понизила базовую процентную ставку до уровня 3,75-4%.

В конце июня Дональд Трамп призвал руководство ФРС снизить ключевую ставку. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы у его администрации был бы человек в системе, который снизил бы ключевую ставку, то он смог бы это сделать «так легко».

Ранее в ЕЦБ предсказали переход мировой финансовой системы от доллара к нескольким валютам.

