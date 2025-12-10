Назван неожиданный фактор, «обрушивающий» первую линию иммунной защиты

Хроническая тревога и нарушения сна могут существенно ослаблять иммунитет, снижая количество естественных киллерных клеток — одного из ключевых защитных ресурсов организма. К такому выводу пришли специалисты из Саудовской Аравии. Работа опубликована в журнале Frontiers in Immunology.

Естественные киллерные клетки (NK-клетки) — это иммунные «телохранители», которые первыми уничтожают вирусы, опухолевые клетки и другие опасные структуры, не давая им распространиться. Снижение их числа повышает риск инфекций, воспалительных заболеваний и даже онкологии. Авторы работы проанализировали иммунные показатели у 60 студенток в возрасте 17–23 лет, сопоставив их с уровнем тревоги и качеством сна.

Как выяснилось, симптомы тревоги сообщали около 75% участниц, а признаки бессонницы — более половины. У этих девушек уровень циркулирующих NK-клеток и их подтипов оказался заметно ниже, чем у тех, кто не сталкивался с такими состояниями. Причем чем сильнее были проявления тревоги, тем выраженнее снижалось число иммунных клеток: у девушек с умеренной и тяжелой тревогой этот показатель падал особенно резко.

Похожие эффекты наблюдались и при нарушениях сна. Участницы, сообщавшие о симптомах бессонницы, также демонстрировали более низкий уровень NK-клеток. Агрессивная комбинация тревоги и недосыпа оказывала наиболее заметное негативное воздействие на иммунитет.

По словам ведущего автора исследования Ренад Альхамауи из Университета Тайба, психологические стрессы влияют на иммунную систему глубже, чем принято считать. Снижение числа NK-клеток, отметила исследовательница, может быть важным звеном в развитии хронических воспалительных заболеваний, нарушений регуляции иммунитета и даже процессов опухолевого перерождения.

