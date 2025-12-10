На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали об ответе Украины на предложения США по урегулированию конфликта

Axios: Киев ответил на предложение США по урегулированию конфликта с Россией
true
true
true
close
Rod Lamkey/Global Look Press

Украина ответила американской администрации на последние предложения по урегулированию конфликта с РФ, написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в обеих странах.

Корреспондент американского портала утверждает, что реакцию на «последний проект мирного плана США» Киев передал в среду, 10 декабря.

До этого стало известно, что администрация президента Дональда Трампа требует от республики скорого ответа на свой мирный план. По информации британской газеты The Financial Times, американский лидер хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. Он дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ.

Однако, по мнению европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. А один из западных источников отметил, что украинская сторона оказалась в сложном положении: между условиями России по территориям, которые она не готова принять, и требованиями США, которые она не может отклонить.

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили о «решающем моменте» для Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами