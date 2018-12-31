Путина уведомили о ситуации в Магнитогорске

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Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации в Магнитогорске, где произошел взрыв и обрушение подъезда жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин был немедленно информирован о трагедии в Магнитогорске», — заявили в пресс-службе.

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По данным местных СМИ, на место происшествия также прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее стали известны подробности обрушения дома в Магнитогорске.