СК возбудил дело после крушения вертолета в Улан-Удэ
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».
«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту авиационной катастрофы вертолета AgustaWestland AW119 Koala», — говорится в сообщении.
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Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.
Ранее Минздрав Бурятии подтвердил гибель четырех человек при крушении частного вертолета.