В Иране пообещали продолжить политический курс Раиси

Иранское руководство намерено и дальше придерживаться политической линии, которую избрали президент страны Эбрахим Раиси и ее министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства исламской республики Али Багери Кани, передает ТАСС.

«Их (Раиси и Абдоллахияна. — «Газета.Ru») линия будет продолжена», — сказал Кани.

Он подчеркнул, что Тегеран продолжит реализовывать их планы по продвижению страны на международной арене. В том числе для этого будут использованы все средства и ресурсы, имеющиеся у министерства иностранных дел исламской республики.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося самолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять РФ на церемонии прощания с иранским президентом.