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Стало известно, от чего могут подорожать авто из Китая

Цены на авто в России могут взлететь из-за дефицита контейнеров в Китае

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайские логистические операторы резко увеличили стоимость фрахта 40-футовых контейнеров для перевозки автомобилей и автокомпонентов в Россию и Белоруссию по железной дороге и морем из-за нехватки свободной тары и высокого трафика товаров через границу. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей автобизнеса и логистов.

По словам Георгия Властопуло из Optimalog, в мае контейнеры для Москвы подорожали в среднем на $300.

«Китайцы стали повышать тарифы из-за нехватки оборудования и желания заработать», – отметил он.

Из-за дисбаланса между импортом и экспортом в Россию завозится много товаров, а вывозится мало, что негативно сказывается на оборачиваемости контейнеров.

«Наблюдаются запруженные пустыми контейнерами терминалы», – констатировал Властопуло.

Повышение фрахтов может повлиять на цены автомобилей и запчастей. Подорожание на $300 за контейнер добавит к стоимости каждой перевезенной машины около 13500 рублей, по верхней планке $1500 – почти 68000 рублей.

Но как считают ряд представителей рынка, покупатели вряд ли заметят сильный подъем цен, поскольку экспортировать в РФ автомобили дешевле 2-3 млн нерентабельно.

До этого были названы автомобили, которые разонравились россиянам.

Ранее в России наметился спад параллельного импорта легковых автомобилей.

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