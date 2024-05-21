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Сослуживцы Попова рассказали о состоянии генерала после ареста

Mash: незадолго до задержания генерал Попов помогал с лечением солдату без стопы

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Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов, которого арестовали по делу о мошенничестве, пребывает в подавленном состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Попова.

Согласно публикации, Попов нередко бывал в окопах и общался с рядовыми военными, а в последние дни перед задержанием помогал одному из бойцов с организацией лечения: мужчина потерял стопу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Журналисты утверждают, что после заключения под стражу Попов подавлен.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.

Ранее отец Попова заявил, что сына могли подставить.

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