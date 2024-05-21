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Прибыль от замороженных в ЕС российских активов будут забирать раз в два года

В ЕС решили изымать прибыль от заблокированных финактивов России раз в два года

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Global Look Press

Центральные банки стран Европейского союза договорились передавать доходы от заблокированных финансовых активов России раз в два года. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

«Суммы будут <...> использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины», — указывается в заявлении.

Согласно информации пресс-службы, 90% доходов от активов будут идти в Европейский фонд мира, 10% — на программы Евросоюза по восстановлению и поддержке потенциала военной промышленности Украины. В дальнейшем распределение финансов может быть пересмотрено.

Отдавать доходы будут лишь те кредитные организации, которые имеют российские активы на сумму более €1 млн, заключается в публикации.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет рассматривать любое посягательство на замороженные активы на Западе как элемент гибридной войны и эскалации.

Ранее эстонский парламент разрешил Таллинну использовать замороженные активы России.

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