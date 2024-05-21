С 18 июня на Украине запустят QR-код для проверки данных военнообязанных. Об этом в эфире всеукраинского телеканала сообщила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко.

«С 18 июня планируем запустить QR-код и приложение, с помощью которого можно считывать код, благодаря которому должностные лица из КЦК и нацполиции могут проверить данные из реестра», — заявила она.

21 мая сообщалось, что украинское правительство запретило женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в территориальном центре комплектования.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Николаевская область опустела из-за опасений насильной мобилизации населения.