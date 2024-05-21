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Подросток-зацепер чудом выжил после удара током во время поездки на московской электричке

В Москве зацепер получил удар током и травмы, решив проехаться на электричке

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Elena Mayorova/Global Look Press

Подросток попал в больницу после того, как решил проехаться на электричке. Об этом сообщает Mk.ru.

Молодой человек решил воплотить план вместе с другом. На станции «Выхино» они залезли на поезд между вторым и третьим вагоном, но пострадавший решил подняться на крышу. Там он дотронулся до медной перемычки между вагонами, его ударило током.

В какой-то момент товарищ заметил, что друг не подает каких-либо сигналов, поэтому забрался за ним и оттолкнул от места.

«На станции Вешняки, когда поезд остановился, друг спустил травмированного на землю», – сообщается в публикации.

На место прибыли медики. Они осмотрели обоих, но у второго обнаружили только ссадины на виске, его позже забрала мать. У пострадавшего диагностировали ожог левой руки и рваную рану головы. Его направили в больницу, на данный момент подростку ничего не угрожает.

Известно, что зимой школьники уже ездили на электричке подобным образом. В тот раз они цеплялись за конец вагона.

Ранее в Петербурге падение зацепера под поезд закончилось ампутацией руки.

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