Полиция ФРГ прокомментировала инцидент в аэропорту Ганновера
В полиции Германии заявили, что попытка неизвестного прорваться на территорию аэропорта в Ганновере не имеет террористической подоплеки. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, неизвестный находился под влиянием наркотиков.
Как отмечается, мотивы действий подозреваемого пока неизвестны.
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В настоящее время в аэропорту Ганновера возобновилась регистрация на полеты.
Ранее сообщалось, что автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере.