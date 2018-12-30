Полиция ФРГ прокомментировала инцидент в аэропорту Ганновера

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В полиции Германии заявили, что попытка неизвестного прорваться на территорию аэропорта в Ганновере не имеет террористической подоплеки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, неизвестный находился под влиянием наркотиков.

Как отмечается, мотивы действий подозреваемого пока неизвестны.

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В настоящее время в аэропорту Ганновера возобновилась регистрация на полеты.

Ранее сообщалось, что автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере.