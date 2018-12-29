Генпрокуратура возбудила дело после охоты иркутского губернатора

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после проверки факта незаконной охоты на медведя в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, неизвестные 5 января 2017 года незаконно добыли медведя. Кроме того, охота прошла в не установленное законом время.

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«В связи с этим материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, который после их рассмотрения возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры также проверяют сведения об участии в незаконной охоте губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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