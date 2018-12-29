Напавшего на школу в Бурятии подростка отправят на принудительное лечение

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Подросток, который напал на учителя и учеников школы в Улан-Удэ, будет направлен на принудительное лечение. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета России.

Как отмечается, собранных следствием данных оказалось достаточно для того, чтобы суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении данного ученика.

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19 января 2018 года подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил коктейль Молотова.

Ранее сообщалось, что Росгвардия наградила спасшего детей при нападении на школу в Бурятии ученика.