Напавшего на школу в Бурятии подростка отправят на принудительное лечение
Подросток, который напал на учителя и учеников школы в Улан-Удэ, будет направлен на принудительное лечение. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета России.
Как отмечается, собранных следствием данных оказалось достаточно для того, чтобы суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении данного ученика.
Реклама
19 января 2018 года подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил коктейль Молотова.
Ранее сообщалось, что Росгвардия наградила спасшего детей при нападении на школу в Бурятии ученика.