Самая редкая птица в мире получила новый дом

Мадагаскарские нырки получили новый дом на озере на севере Мадагаскара, пишет «Би-би-си».

Международная группа исследователей выпустила последних уцелевших птиц из семейства утиных. Известно, что в мире остался всего 21 нырок, но теперь их шансы на выживание вида значительно повысились. Известно, что более десяти лет назад птицы считались вымершими. Затем в 2006 году была обнаружена крошечная группа на одном отдаленном озере.

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Причиной исчезновения мадагаскарских нырков считается загрязнение и повреждение водно-болотных угодий в Африке. Исследователи надеются, что внедрение и возвращение птиц, находящихся на грани исчезновения, станет ярким примером того, что сообщества могут поддерживать не только людей, но и диких животных даже в районах с высоким уровнем нищеты.

Ранее сообщалось, что самая одинокая птица не подружилась с сородичами и умерла.