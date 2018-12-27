Песков решился на побег с работы ради Татьяны Навки

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в шутку заявил, что ради премьеры нового ледового шоу его супруги Татьяны Навки ему пришлось сбежать с работы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, непосредственный начальник Пескова глава России Владимир Путин посетит вечером 27 декабря торжественный прием в честь наступающего Нового года в Большом театре в Москве, однако пресс-секретарь президента не сможет на нем присутствовать.

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«Сбежал. Даже не отпрашивался. Там уже активная часть завершилась. Будет новогодний прием в Большом театре, будут давать «Щелкунчика», но естественно, я в этот день не мог быть на «Щелкунчике», нужно было быть здесь», — сказал Песков.

Он предположил, что новое шоу Навки должно быть фееричным, и посетовал на долгую разлуку с женой.

Ранее Песков рассказал, кто может дернуть его за усы.