В МВД предложили ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

В МВД предложили сделать вид на жительство для иностранцев бессрочным. Проект закона размещен на портале проектов нормативных документов.

Отмечается, что такая мера упростит постоянное проживание иностранных граждан на российской территории и приведет к пересмотру отношений в сфере сборов и налогообложения.

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«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», — написано в карточке документа.

Уточняется, что закон должен начать действовать в сентябре следующего года.

Ранее в МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев в Россию.