МВД хочет внести изменения в паспорта россиян

МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению ведомства, в паспорт необходимо внести напоминание о сроках обмена документа (30 дней после 20-го и 45-го дня рождения - ред.).

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Кроме того, проект постановления будет определять случаи, когда паспорт признается недействительным.

В настоящее время проект выставлен на общественное обсуждение.