В «Уралкалии» заявили, что шансы на спасение рабочих с шахты минимальны

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Начальник управления по связям с общественностью компании «Уралкалий» Андрей Сидоров сообщил последние детали пожара на шахте компании в Соликамске, передает РИА «Новости».

Он заявил, что вероятность того, что рабочим удастся выжить, «стремится к минимальным показателям».

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Также представитель компании назвал предварительную версию причины пожара.

«Вероятнее всего, это возгорание связано — и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно», — сказал Сидоров.

Он добавил, что на месте ЧП работает оперативная группа.

Ранее сообщалось, что появились детали спасательных работ на шахте «Уралкалия» в Соликамске.