В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

В Одессе рядом с частным домом обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами, сообщает УНН.

Уточняется, что цистерна со скелетами была закопана в землю.

Судмедэксперты, которые осмотрели скелеты, не нашли признаков насильственной смерти - на скелетах не обнаружено следов переломов или других повреждений. Скелеты были направлены на дополнительную экспертизу, которая должна установить причины смерти.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве.