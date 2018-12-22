СК начал проверку из-за задымления на шахте «Уралкалия» в Соликамске

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Следственный комитет приступил к проверке по факту задымления на шахте «Уралкалия» в Соликамске, заявили представители Следственного управления Следственного комитета России по региону, передает РИА «Новости».

«По факту происшествия на шахте «Уралкалия» СК начал проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководством следственного управления», — сообщили в СК.

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По данным следователей, все девять человек, которые остаются в шахте являются работниками подрядной организации.

Ранее стал известен источник возгорания на шахте «Уралкалия» в Соликамске.