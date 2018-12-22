МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

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Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о снеге и гололедице в субботу, 22 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют снизить скорость, а также держать дистанцию от едущих впереди транспортных средств. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовано «быть более бдительными, аккуратными и взаимовежливыми».

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Ранее сообщалось, что на Москву опустился «морозный туман».

В субботу в Москве ожидается до -4°С.