В РПЦ раскритиковали требование Рады к названию УПЦ

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Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов считает, что требование Верховной рады об уточнении названия Украинской православной церкви (УПЦ) является «грубым вмешательством» в церковные дела. Слова протоиерея передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Рада обязала УПЦ указывать в названии, что она относится к Московскому патриархату.

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«Грубое вмешательство светского государства в жизнь религиозных организаций и нарушение прав верующих», — высказался Балашов о решении украинского парламента.

Ранее в РПЦ также называли Объединительный собор на Украине «бесполезным сборищем».