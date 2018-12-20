Рада приняла решение по поводу названия канонической УПЦ
Украинская Рада обязала каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указывать в названии, что она относится к Московскому патриархату. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, в Раде прошло голосование по закону «О свободе совести и религиозных организациях». Его поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее спикер украинской Рады Андрей Парубий рассказал о просьбе новой православной церкви Украины лишить названия каноническую церковь УПЦ. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко выступил с инициативой запретить канонической УПЦ называться украинской. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в четверг, 20 декабря.