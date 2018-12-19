Песков прокомментировал ситуацию с китами и белухами в Приморье

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль планирует обратиться к губернатору Приморья с просьбой взять на контроль ситуацию с выловленными белухами и косатками, передает РИА «Новости».

«Это молодые особи, которые были выловлены для последующей продажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай. Экологи, защитники животных, они достаточно уже давно, особенно там, на Дальнем Востоке, бьют тревогу. Потом по каким-то коммерческим соображениям было оспорено в суде, и эти животные сейчас находятся достаточно давно в «арестованном» состоянии», — сказал Песков.

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Он также отметил, что животных нельзя в настоящий момент выпустить на волю, однако им необходимо много пространства для движения.

«Мы знаем о том, что сейчас очень активно обсуждается эта тема. И, скажем так, наши защитники природы и животных бьют тревогу. Мы как раз имеем в виду обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, может быть, чтобы он этим позанимался», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также выразил сожаление в связи с отсутствием запрета на вылов белух в России.

Ранее сообщалось, что в Приморье суд арестовал косаток и белух из-за незаконного вылова.