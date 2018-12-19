СК сообщил подробности о найденных в московской больнице трупах

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел людей при инвентаризации в одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, сообщает РИА «Новости»

По предварительным данным СК, люди скончались более 10 лет назад. Тела обнаружили в деревянных ящиках в холодильной камере.

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Отмечается, что в трех деревянных ящиках было четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека.

В больнице были изъяты документы, опрошены сотрудники, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в онкоцентре на Каширке нашли несколько неопознанных тел.

По данным РИА «Новости», в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, расположенном на Каширском шоссе, опровергли информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре.