СК сообщил подробности о найденных в московской больнице трупах
Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел людей при инвентаризации в одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, сообщает РИА «Новости»
По предварительным данным СК, люди скончались более 10 лет назад. Тела обнаружили в деревянных ящиках в холодильной камере.
Отмечается, что в трех деревянных ящиках было четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека.
В больнице были изъяты документы, опрошены сотрудники, назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в онкоцентре на Каширке нашли несколько неопознанных тел.
По данным РИА «Новости», в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, расположенном на Каширском шоссе, опровергли информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре.