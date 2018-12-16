МЧС предупредило москвичей о тумане

МЧС предупреждает жителей и гостей столицы о тумане и гололедице в ближайшие часы, а также ночью и в первой половине дня в понедельник.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 17 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин. Пешеходам же при тумане стоит иметь светоотражающие элементами на одежде.