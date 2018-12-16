Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии

Десять россиян пострадали в результате аварии с автобусом под Цюрихом в Швейцарии. Об этом сообщается в твиттере посольства России в Швейцарской Конфедерации.

Как отмечается, они были госпитализированы. В данный момент им оказывается медицинская помощь.

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Подчеркивается, что посольство находится в контакте с местной полицией и лечебными учреждениями.

По информации СМИ, рейсовый автобус следовал из итальянского города Генуя в немецкий город Дюссельдорф.

Ранее сообщалось, что в Египте при аварии погибли россияне.