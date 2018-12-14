Начальник Свердловской железной дороги не признал вину в суде

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В ходе избрания меры пресечения в суде Екатеринбурга начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов заявил, что не признает себя виновным в получении взятки, передает РИА «Новости».

«Я не считаю себя виновным в предъявленном обвинении и просил бы суд избрать меру пресечения, которая не подразумевает заключение под стражу, дать возможность заниматься трудовой деятельностью в рамках проведения следственных мероприятий в отношении меня», — сказал Миронов.

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Представитель защиты Миронов попросил избрать ему меру пресечения в виде залога.

Ранее СК сообщил о задержании начальника Свердловской железной дороги.