В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников в зоне проведения СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение суток 754 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил России за сутки уничтожили три управляемые авиабомбы и три снаряда системы HIMARS американского производства.

Утром 9 марта в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 марта сбили 163 украинских беспилотника над регионами России.

Позднее стало известно, что беспилотник атаковал Ленинградскую област. На фоне этого в регионе была объявлена воздушная опасность.

Также накануне вечером и ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских БПЛА, летевших к столице.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.